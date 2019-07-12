Уряд шукає нового очільника Держгеокадастру



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Документи від претендентів приймаються до 16 години 26 липня 2019 року

Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Відповідне розпорядження №516-р опубліковане на сайті уряду.

«Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» оголосити конкурс на зайняття вакантної посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком», - йдеться у документі.

В описанні вакансії зазначається, що посадовий оклад для цієї посади становить 24 тисячі гривень, крім того, оплата передбачає надбавку до посадового окладу за ранг, інші надбавки, доплати та премії, додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи.

Документи від претендентів приймаються до 16 години 26 липня 2019 року.

Держгеокадастр був утворений 10 вересня 2014 р. постановою Кабінету Міністрів № 442 шляхом перетворення Державного агентства земельних ресурсів України, що існувало з 2011 року