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    Уряд скасував норму втрат енергоресурсів на виробництві

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    Уряд скасував норму втрат енергоресурсів на виробництві

    У Держенергоефективності розробили новий механізм, який має стимулювати підприємства ощадніше використовувати енергоресурси

    Кабінет міністрів України скасував нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві товарів.

    Про це повідомив голова Державного фонду енергоефективності Сергій Савчук.

    «Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів було елементом системи адміністративно-планової економіки та передбачало контроль за нераціональне використання енергії. В умовах ефективної економічної моделі (ринкової) держава не може регулювати ні витрати на виробництво одиниці продукції, ні обсяг продукції — ці функції виконує конкурентний ринок», — повідомив Савчук.

    За його словами, підприємства самі зацікавлені у тому, щоб використовувати якнайменше енергоресурсів при виробництві, адже від цього залежить конкурентоздатність їхньої продукції. Рішення про скасування норм з використання енергії сприятиме дерегуляції та спрощенню умов ведення бізнесу.

    Водночас у Держенергоефективності повідомили, що розробили новий механізм, який має стимулювати підприємства ощадніше використовувати енергоресурси. Наразі цей механізм опрацьовують в уряді.

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