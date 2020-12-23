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    Уряд озвучив суми штрафів за порушення самоізоляції

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    Штраф за порушення самоізоляції може сягати 8500 грн&nbsp; - Уряд озвучив суми штрафів за порушення самоізоляції
    Штраф за порушення самоізоляції може сягати 8500 грн 
    Фото з відкритих джерел

    Відповідний законопроєкт уряд схвалив на засіданні у середу

    Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф від 200 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) за порушення режиму самоізоляції та обсервації. 

    Відповідний законопроєкт уряд схвалив на засіданні 23 грудня.

    «Документ передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби», – написав представник уряду в Раді Василь Мокан.

    Проєкт акту також пропонує внести зміни до Кодексу адміністративних правопорушень з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо розгляду таких правопорушень, реалізації повноважень Нацполіції, органів державної санепідемслужби щодо складання протоколів і розгляду таких правопорушень, а також реалізації повноважень Державної прикордонної служби щодо розгляду справ стосовно правопорушень у разі їх виявлення в пунктах пропуску через державний кордон або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      989642
    • Одужали
      615660
    • Хворіють
      356810
    • Померли
      17172

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

    Також МОЗ назвав регіони-лідери за добовим приростом випадків Covid-19. Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Запорізькій та Київській областях.

    Теги: Кабмін Верховна Рада штраф хвороби карантин уряд коронавірус
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