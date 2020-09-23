Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили
Кабмін призначив голову Державної служби України з безпеки на транспорті
Сьогодні, 23 вересня, на засіданні Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.
Так, згідно з проєктами розпоряджень Кабінету міністрів України призначені:
- Дмитро Живицький - заступником міністра інфраструктури України.
- Єгор Прокопчук - головою Державної служби України з безпеки на транспорті (на засіданні Уряду 26.08.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
- Сергій Ткач - заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (на засіданні Уряду 19.08.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
- Євгеній Єнтіс - заступником голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (на засіданні Уряду 02.09.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
Також погоджені призначення (проєкти протокольних рішень Кабінету міністрів України):
- Віталія Кардаша - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
- Валерія Жалдака - першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
- Сергія Шеремета - заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
- Георгія Решетілова - першим заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
- Богдана Бабіча - заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Крім того, затверджено призначення Віктора Блонського президентом Української державної корпорації по транспортному будівництву «Укртрансбуд».