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    Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили

    • Розсилка
    Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили

    Кабмін призначив голову Державної служби України з безпеки на транспорті

    Сьогодні, 23 вересня, на засіданні Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень.

    Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

    Так, згідно з проєктами розпоряджень Кабінету міністрів України призначені:

    • Дмитро Живицький - заступником міністра інфраструктури України.
    • Єгор Прокопчук - головою Державної служби України з безпеки на транспорті (на засіданні Уряду 26.08.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
    • Сергій Ткач - заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (на засіданні Уряду 19.08.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
    • Євгеній Єнтіс - заступником голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (на засіданні Уряду 02.09.2020 погоджено пропозицію про призначення шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

    Також погоджені призначення (проєкти протокольних рішень Кабінету міністрів України):

    • Віталія Кардаша - заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
    • Валерія Жалдака - першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
    • Сергія Шеремета - заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
    • Георгія Решетілова - першим заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
    • Богдана Бабіча - заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

    Крім того, затверджено призначення Віктора Блонського президентом Української державної корпорації по транспортному будівництву «Укртрансбуд».

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