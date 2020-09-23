Кабмін утворив чотири підрозділи ветеринарних інспекторів на кордоні



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На кордоні працюватимуть підрозділи Держпродспоживслужби

Діяльність кожного підрозділу Держпродспоживслужби охоплюватиме одразу декілька пунктів пропуску на кордоні

Кабінет міністрів України прийняв рішення про утворення на державному кордоні чотирьох міжрегіональних підрозділів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Згідно з документом, це будуть:

Західне,

Східне,

Південне,

Північне міжрегіональні головні управління.

Діяльність кожного такого підрозділу охоплюватиме одразу декілька пунктів пропуску на кордоні.

«Прийняття цього рішення дозволить створити умови для належного здійснення ветеринарними інспекторами державного контролю за безпечністю харчових продуктів тваринного походження і здоров’ям живих тварин, які перетинають державний кордон», - зазначив Кабмін.

Також рішення уряду дозволить перевести нинішніх ветеринарних інспекторів, які працюють на кордоні, у статус державних службовців.

«Контроль за безпечністю харчових продуктів, які ввозяться в Україну з-за кордону, – це один з пріоритетів роботи Мінекономіки. Сьогоднішнє рішення дозволить привести діяльність Держпродспоживслужби на кордоні у відповідність до європейських вимог. Також це позитивно вплине на ефективність виконання державою своїх функцій щодо контролю за дотриманням законодавства про безпечність харчових продуктів, а також здоров’я тварин», – прокоментував рішення міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

До слова, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внесло зміни до порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз.