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    Уряд виділив майже мільярд гривень на виробництво вітчизняних боєприпасів

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    &laquo;Наразі ми вирішуємо питання оновлення виробничого парку Шосткинського заводу &laquo;Зірка&raquo; задля відновлення виробництва піроксилінових порохів, що будуть лежати в основі розробки та забезпечення всього потенціалу та обороноздатності України& - Уряд виділив майже мільярд гривень на виробництво вітчизняних боєприпасів
    «Наразі ми вирішуємо питання оновлення виробничого парку Шосткинського заводу «Зірка» задля відновлення виробництва піроксилінових порохів, що будуть лежати в основі розробки та забезпечення всього потенціалу та обороноздатності України&

    80 млн грн підуть на закупівлю обладнання для відновлення виробництва українських боєприпасів

    «Укроборонпром» створює програму для відновлення виробництва метальних зарядів і порохів. На програму виділяється майже мільярд гривень. Про це повідомляє Укроборонпром.

    80 млн грн підуть на закупівлю обладнання для відновлення виробництва українських боєприпасів. За ці кошти планують поетапно закупити високоточні верстати та інше обладнання для виробництва боєприпасів.

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    «Наразі ми вирішуємо питання для того, щоб повністю оновити виробничий парк Шосткинського заводу «Зірка» задля відновлення виробництва піроксилінових порохів, що будуть лежати в основі розробки та забезпечення всього потенціалу та обороноздатності України», – повідомив директор дивізіону високоточної зброї та боєприпасів Андрій Артюшенко.

    Для організації безперебійної роботи заводу керівництво заводу домовилось про максимальну допомогу з боку влади, зокрема, стабільне постачання всіх необхідних ресурсів, а також перегляд питань оподаткування підприємства.

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