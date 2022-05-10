«Газпром» втрачає ринок ЄС

Cкраплений природній газ йде з усього світу

Завдяки технології зрідження («скраплення») газу та океанським танкерам на світовий газовий ринок виходять нові країни.

Сьогодні СПГ (LNG) виробляють практично на всіх континентах. До 2022 року його головними покупцями були Японія, Китай, Південна Корея та інші країни Азії, але різкий стрибок цін підвищив привабливість європейського ринку. У ЄС зараз 26 терміналів щодо прийому СПГ, найбільше – в Іспанії.

Війна, і зокрема її економічний аспект, штовхають до радикальних рішень. А якщо ворог – загроза світового рівня, божевільний тоталітарний режим із зброєю масового ураження – то відповідь має бути системною, не залишати ворогу шансів і відправити його на дно.

Перше

Невдовзі 4 плавучі СПГ-термінали будуть у ФРН. Компанія Uniper 5 травня почала будувати у Вільгельмсхафені причал для першого у ФРН плавучого СПГ-терміналу. Коли РФ 24 лютого вторглася в Україну, Німеччина була єдиною великою країною ЄС без власної інфраструктури для прийому танкерів із СПГ. Але вже у квітні уряд забронював 4 регазифікаційні судна. 2 можуть увійти в дію наприкінці 2022-го, два інших – до травня 2023-го.

Важливо, щоб рашистів продовжували заганяти в ізоляцію і після закінчення гарячої війни в Україні. Інакше незупинене зло буде вертатися знов і знов. Тому такі плани на роки – оптимістична ознака: міжнародного хижака знешкоджуватимуть всім цивілізованим світом.

Друге

Берлін відновлює наповнення порожнього ПСГ Rehden. Найбільше у ФРН і в усьому ЄС підземне сховище газу Rehden з літа 2021 року було фактично порожнім. До квітня 2022-го воно належало «Газпрому», але російський держконцерн спробував з порушенням закону продати свою дочірню компанію Gazprom Germania без дозволу уряду ФРН, після чого він до 30 вересня взяв під свій контроль усі її активи – і нарешті зайнялося заповненням цього ПСГ.

Третє

Алжир збільшує постачання газу до Італії. Підводні трубопроводи до Іспанії та Італії забезпечили Алжиру 3 місце серед експортерів газу до ЄС. У квітні урядова делегація з Риму домовилася з президентом Алжиру про значне збільшення постачання. Після переговорів того ж місяця з Анголою та Республікою Конго про імпорт СПГ, Італія заявила, що залежність від російського газу закінчиться приблизно через 18 місяців.

Четверте

Польща перейде на Baltic Pipe. Наприкінці квітня РФ відключила газ Польщі, але Варшава і так не збиралася продовжувати довгостроковий контракт з «Газпромом», що закінчується в грудні 2022 року. З осені ті самі 10 млрд куб. м на рік надходитимуть газопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію. Найскладніша частина цього проекту за участю ЄС – прокладання труб дном Північного і Балтійського морів – завершилася наприкінці 2021 року.

Президенти Польщі, Литви та Латвії разом із комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон 5 травня ввели в дію 500-кілометровий інтерконектор GIPL потужністю 2 млрд куб. м, який поєднав польську газотранспортну систему, підключену до німецької, з литовською. А вона пов'язана з латвійською, естонською та фінською. Це забезпечить оперативне перекидання потрібних обсягів газу між країнами на північному сході ЄС.

П'яте

Балкани чекають на СПГ-термінал у Греції. Лідери Греції, Болгарії, Сербії та Північної Македонії разом із президентом Євроради Шарлем Мішелем 3 травня у північногрецькому порту Олександруполісі дали старт спорудженню плавучого СПГ-терміналу. Він буде з кінця 2023 року щороку постачати близько 6 млрд кубометрів газу до всіх цих країн. За планами оператора проекту Gastrade, друга регазифікаційна установка зможе постачати Молдову з Україною.

Далі буде!

Здолали нацизм, здолаємо й рашизм.

Джерело: блог Ростислава Павленка

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