Уряд збільшить пенсії військовим: хто і яку доплату отримає

Майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів отримають доплату в сумі 2 000 гривень

Кабінет міністрів України на наступному засіданні розгляне питання підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, які вже перебувають на пенсії. Про це повідомляє прем'єр Денис Шмигаль та пресслужба Мінсоцполітики.

За словами глави уряду, це рішення щодо пенсійних виплат військовослужбовцям має зменшити наявні диспропорції.

Що пропонує Мінсоцполітики:

з 1 липня встановити щомісячну доплату 2000 гривень для майже 400 тисяч військових-пенсіонерів та встановити мінімальну пенсію на рівні 3854 гривні;

підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 гривень.

«У 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І наш уряд планує виправити цю ситуацію», – заявив Шмигаль.

До слова, з 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, у багатьох збільшилися надбавки за понаднормовий стаж. Йдеться про такі категорії пенсіонерів:

жінки, які мають понад 30 років страхового стажу;

чоловіки, які мають понад 35 років страхового стажу.

Збільшення доплат за понаднормовий стаж стосується тільки тих пенсіонерів, які вже припинили трудову діяльність.