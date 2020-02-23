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    Кримінал

    Директора заводу концерну «Укроборонпром» впіймали на хабарі

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    <p>До хабарника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою</p> - Директора заводу концерну «Укроборонпром» впіймали на хабарі

    До хабарника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Фото: vppnr.gp.gov.ua

    Хабарнику «світить» покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна

    Співробітники військової прокуратури затримали на хабарі в 5 тис. доларів директора Шосткинського казенного заводу «Зірка».

    Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону.

    «21.02.2020 задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод Зірка», – зазначається у повідомленні.

    Цю суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі – укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК «Укроборонпром».

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    Директора заводу концерну «Укроборонпром» впіймали на хабарі
    Директора заводу концерну «Укроборонпром» впіймали на хабарі
    Директора заводу концерну «Укроборонпром» впіймали на хабарі

    21.02.2020 хабарника затримано у порядку ст. 208 КПК України, неправомірну вигоду вилучено.

    22.02.2020 затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

    Нагадаємо, СБУ викрила на хабарах посадовця Харківських тепломереж.

    Як повідомлялося, на Херсонщині затримали на хабарі голову районної тергромади.

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