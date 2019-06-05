Уряд зобов'язав Нафтогаз знизити ціни для населення



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У червні газ для населення має коштувати близько 8000 грн, в липні - 7700 грн

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 5 червня, ухвалив постанову, якою зобов'язав Нафтогаз не підвищувати ціни на газ для населення.

При цьому прем'єр Володимир Гройсман зазначив, що зобов'язання України тримати ринкові ціни означає, що не можна відмовитися від імпортного паритету.

«Я тут не можу нічого зробити, але коли імпортні ціни знижуються, то і внутрішні ціни для українських споживачів повинні знижуватися», - сказав він.

«Ми розробили документ, який не дасть НАК зловживати монопольним положенням. Вони накрутили ціни до 8 800 гривень за деякими регіонами України. Ми говорили про це вже не раз. Газ має коштувати в червні близько 8000, в липні 7700. Це коридор, який відповідає ринковій ціні», - сказав він.

Прийнятою постановою затверджено формулу розрахунку ціни на газ для населення.

Нагадаємо, за прогнозами МЕРТ протягом наступних кількох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати, однак дещо іншими темпами, ніж прогнозувалося раніше.

Також повідомлялося, що «Нафтогаз» у липні на 8% знизить ціну на газ. «Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому, «Нафтогаз» у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Відтак у липні «Нафтогаз» відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу)», - заявив Андрій Коболєв.