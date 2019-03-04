USAID допоможе Україні запровадити RAB-тарифи



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RAB-регулювання дозволить зменшити кількість втрат електроенергії в мережах і зупинок в роботі обладнання

Сьюзан Фрітц заявила, що найважливішою умовою енергетичних реформ є незалежність галузевого регулятора

Директор Місії USAID в Україні Сьюзан Фрітц впевнена, що стимулююче регулювання (RAB-тарифи) дозволить залучити інвестиції в електроенергетичний сектор. Про це вона заявила в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Тільки дієва тарифна реформа може забезпечити стимули для довгострокових інвестицій в енергетичну інфраструктуру. Україна зараз знаходиться в процесі переходу від методології «витрати плюс» до методології стимулюючого регулювання (RAB) в електроенергетичному секторі. USAID надає допомогу регулятору в тому, щоб в рамках RAB-тарифу забезпечити можливості для інвестицій в розвиток мереж таким чином, щоб підприємства могли фінансувати ці кроки, а регулятор мав можливість відстежувати цей процес», - сказала Сьюзан Фрітц.

Введення RAB-регулювання дозволить зменшити кількість втрат електроенергії в мережах і зупинок в роботі обладнання.

«Тарифна методологія RAB спрямована в основному на перехід до тарифів, що відображають вартість послуг і забезпечують стимули для інвестицій в модернізацію і розширення мережевої інфраструктури. Проект енергобезпеки буде надавати енергорегулятору допомогу в практичному впровадженні цієї методології. Завдяки більшому об'єму інвестицій в мережеву інфраструктуру буде підвищена надійність і покращена ефективність діяльності, як це вимірюється ключовими показниками. Наприклад, заміна і відновлення мереж повинні привести до зменшення технічних втрат і значного скорочення тривалості та частоти зупинок в роботі обладнання. У свою чергу, це підвищить рівень задоволеності споживачів якістю отримуваних послуг, тоді як нагляд з боку регулятора забезпечить прийнятну вартість цих послуг для споживачів», - сказала вона.

На думку представника USAID, найважливішою умовою енергетичних реформ є незалежність галузевого регулятора (НКРЕКП).

«Самостійність і незалежність регулятора - це абсолютно необхідний елемент. Інакше в його створенні немає сенсу. Для того щоб існували конкурентні ринки, потрібен незалежний і компетентний регулятор з належним обсягом повноважень. Також відзначу, що ефективне регулювання енергетичного сектора є частиною зобов'язань України в рамках Третього енергопакету ЄС», - підкреслила Сьюзан Фрітц.

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