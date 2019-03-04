«Дніпрогаз» заявив про збитки, до яких призвела некоректна робота платформи добового балансування



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Спеціалісти компанії зазначають, що обсяги балансування у наданих «Укртрансгазом» документах не відповідають дійсності

При розрахунку вартості послуг балансування у грудні 2018 року АТ «Укртрансгаз» застосував для ПАТ «Дніпрогаз» неправомірний коефіцієнт компенсації, що веде до збитків компанії.

ПАТ «Дніпрогаз» отримало від Оператора ГТС акт про надання послуг з балансування за грудень 2018 року, рахунок на оплату та звіт про споживачів, які споживали природний газ без підтверджених номінацій. Спеціалісти компанії зазначають, що обсяги балансування у наданих «Укртрансгазом» документах не відповідають дійсності. Окрім цього, до звіту споживачів, що не отримали номінацій, було включено релігійну організацію, якій послуги з газопостачання надавались в межах спеціальних обов’язків, визначених Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867.

«Фактичний обсяг виробничо-технічних витрат ПАТ «Дніпрогаз» у грудні 2018 року складає менше 5% від відібраного обсягу газу з газотранспортної системи, - говорить комерційний директор ПАТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський. – Проте при розрахунку вартості послуг з балансування Оператором ГТС був застосований неправомірний коефіцієнт компенсації. Даний факт підтверджується листом від НКРЕКП, адже коригування обсягів газу з коефіцієнтом компенсації у сторону збільшення протирічить вимогам чинного законодавства».

Внаслідок дій Оператора ГТС – «Укртрансгазу» - при комерційному балансуванні виникла загроза нанесення ПАТ «Дніпрогаз» суттєвих матеріальних збитків та як наслідок – зриву безперебійного газопостачання мешканців Дніпра в опалювальний період. Для врегулювання загрози та приведення дій АТ «Укртрансгаз» у відповідність до вимог чинного законодавства «Дніпрогаз» направив звернення до Кабміну, Антимонопольного комітету та Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, що згідно із Законом України «Про функціонування ринку природного газу» взаємодія суб’єктів ринку газу базується на принципах прозорості, пропорційності та недискримінації.