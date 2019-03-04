«Житомиргаз» звернувся до Кабміну та НКРЕКП щодо хибної роботи інформплатформи оператора ГТС



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Фахівці «Житомиргазу» звертають увагу на те, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ

Працівники ПАТ «Житомиргаз» заявили, що стикаються із некоректною роботою платформи добового балансування «Укртрансгазу», що загрожує матеріальними збитками та порушує вимоги законодавства щодо впровадження добового балансування газу.

Наразі фахівці ПАТ «Житомиргаз» звертають увагу на те, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі на інформаційній платформі Укртрансгазу відображена цілісна і достовірна інформація про споживачів, які не мають постачальників газу. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють забезпечити повноцінне добове балансування.

Оператор ГТС досі не навів лад із посвідченням електронних документів з використанням ЕЦП. Як наслідок, інформація від «Укртрансгазу» без підпису уповноваженої особи та без використання ЕЦП може бути змінена і видалена в будь-який час будь-ким, що є неприпустимим, та порушує права інших учасників ринку.

Окрім того ПАТ «Житомиргаз» не погоджується з обсягами балансування, які зазначені в документах, що направляє АТ «Укртрансгаз». Наприклад, у грудні 2018 року на ГРС «Укртрансгаз» ПАТ «Житомиргаз» отримано 92 182, 151 тис. куб. м природного газу. В той же час фактичний обсяг ВТВ становить 4 113, 992 тис. куб. м, що складає менше, ніж 5% від обсягу природного газу, відібраного з газотранспортної системи.

Виходячи з цього, під час розрахунку вартості послуг балансування у грудні 2018 року Оператором ГТС необхідно застосувати коефіцієнт компенсації 1, а не 1,2. Позиція ПАТ «Житомиргаз» ґрунтується також листами від НКРЕКП, в яких держрегулятор наголошує на тому, що коригування Оператором ГТС коефіцієнта компенсації в сторону збільшення не відповідає чинному законодавству.

У зв’язку із загрозою понесення ПАТ «Житомиргаз» реальних збитків внаслідок неправомірних дій оператора ГТС при здійсненні комерційного балансування та з метою уникнення збоїв у постачанні природного газу споживачам у розпал опалювального сезону, просить КМУ та АМКУ терміново втрутитись в ситуацію, зобов’язати оператора ГТС усунути невідповідності у звіті та технічно налагодити роботу системи добового балансування.