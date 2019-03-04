У «Хмельницькгазі» пояснили, як помилки інформаційної платформи неправомірно збільшують дохід оператора ГТС



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Для вирішення проблеми «Хмельницькгаз» звернувся з листом до КМУ, АМКУ, НКРЕКП та Державної регуляторної служби

«Хмельницькгаз» несе збитки через збої в роботі інформаційної платформи «Укртрансгазу». В той же час, оператор ГТС надсилає інформацію по добовому балансуванню без своїх електронних підписів, що дозволяє не тільки виправляти дані «заднім» числом, але також ставить питання стосовно юридичної відповідальності.

«Хмельницькгаз» отримав від оператора ГТС рахунок та односторонній акт про обсяги використаного у грудні 2018 року газу, який на 160 тисяч гривень більший від реальних показників.

На свій розсуд, «Укртрансгаз» включив до надісланого звіту 40 побутових споживачів, які нібито використали газ без підтверджених номінацій.

«Постачальником зі спеціальними обов’язками для цих споживачів є «Хмельницькгаз збут», а розподіл газу був здійснений нами на підставі доведених номінацій. Разом з тим, «Укртрансгаз» неправомірно включив до оплати за грудень 2018 року і спожиті обсяги по даних споживачах як небаланси (газ, не спожитий фактично жодною із категорій), що несе нам чималі збитки та ще із застосуванням завищеного коефіцієнту. Якщо така ситуація продовжуватиметься і надалі – ПАТ «Хмельницькгаз» нестиме багатомільйонні втрати, а також не зможе безперебійно доставляти газ своїм споживачам», - зазначає комерційний директор «Хмельницькгазу» Олександр Надольний.

Зі свого боку, керівництво «Хмельницькгазу» переконує, що компанія як рівноправний учасник ринку газу вчасно виконала усі зобов’язання стосовно запровадження добового балансування, як то: надала «Укртрансгазу» повну інформацію по усіх категоріях споживачів, щодобово передає алокації по даних категоріях, а також оновлює дані щодо нових споживачів та співпрацює виключно в правовому полі на підставі нормативних документів.

Однак, «Укртрансгаз» і надалі в односторонньому порядку вносить коригування інформплатформи, не ставлячи до відома газорозподільну компанію як рівноправного партнера. Зокрема, якщо усі дані, передані ПАТ «Хмельницькгаз», закріплені електронно-цифровим підписом (ЕЦП), то з боку

«Укртрансгазу» жодного разу дані з ЕЦП згідно з вимогами законодавства не передавались.

Наразі щодо вирішення даної ситуації та припинення дискримінації та протиправних дій з боку АТ «Укртрансгаз», - ПАТ «Хмельницькгаз» звернувся з листом до КМУ, АМКУ, НКРЕКП та Державної регуляторної служби.