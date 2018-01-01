Усі школи Херсона закривають на карантин з 27 лютого

У Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 людей

У Херсоні всі школи закривають на карантин з 27 лютого по 3 березня. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомляє місцеве видання «Херсонские вести». За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820