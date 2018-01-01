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    Усі школи Херсона закривають на карантин з 27 лютого

    У Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 людей
    У Херсоні всі школи закривають на карантин з 27 лютого по 3 березня. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомляє місцеве видання «Херсонские вести». За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820
    • Вчора, 23:31
    • Розсилка

    У Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 людей

    У Херсоні всі школи закривають на карантин з 27 лютого по 3 березня.

    Відповідне рішення ухвалили 26 лютого на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомляє місцеве видання «Херсонские вести».

    За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 людей.

    Раніше повідомлялося, що в Ізюмі Харківської області до 3 березня відправили на карантин усі заклади освіти окрім дитсадків.

    Нагадаємо, міська влада Сум оголосила загальноміський карантин у закладах освіти. 

    Також у Краматорську для учнів 1-8 класів через значне погіршенням епідситуації захворювання на грип та ГРВІ знову призупинено навчально-виховний процес.

    здоров'я діти школа грип Херсон карантин
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