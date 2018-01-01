Усі школи Херсона закривають на карантин з 27 лютого
- Вчора, 23:31
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У Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 людей
У Херсоні всі школи закривають на карантин з 27 лютого по 3 березня.
Відповідне рішення ухвалили 26 лютого на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомляє місцеве видання «Херсонские вести».
За даними обласної санепідемстанції, у Херсонській області на грип та ГРВІ захворіли 6 тисяч 820 людей.
Раніше повідомлялося, що в Ізюмі Харківської області до 3 березня відправили на карантин усі заклади освіти окрім дитсадків.
Нагадаємо, міська влада Сум оголосила загальноміський карантин у закладах освіти.
Також у Краматорську для учнів 1-8 класів через значне погіршенням епідситуації захворювання на грип та ГРВІ знову призупинено навчально-виховний процес.