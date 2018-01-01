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    Новини здоров'я

    В Ізюмі на Харківщині усі школи закрили на карантин до 3 березня

    Включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту
    У місті Ізюм Харківської області до 3 березня відправили на карантин усі заклади освіти, окрім дитсадків. Про це повідомляється на офіційному сайті міста. Так, включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту. Заходи запровадили через збільшення кількості хворих на ГРВІ. «Для забезпечення профілактичних
    • Сьогодні, 07:31
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    <p>Працювати в Ізюмі залишаться лише садочки</p>

    Працювати в Ізюмі залишаться лише садочки

    Включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту

    У місті Ізюм Харківської області до 3 березня відправили на карантин усі заклади освіти, окрім дитсадків.

    Про це повідомляється на офіційному сайті міста.

    Так, включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту.

    Заходи запровадили через збільшення кількості хворих на ГРВІ.

    «Для забезпечення профілактичних заходів щодо попередження захворюваностей в закладах з масовим перебуванням людей, рекомендується ввести «масочний» режим», - також зазначається в повідомленні.

    Нагадаємо, міська влада Сум оголосила загальноміський карантин у закладах освіти. 

    Також у Краматорську для учнів 1-8 класів через значне погіршенням епідситуації захворювання на грип та ГРВІ знову призупинено навчально-виховний процес.

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