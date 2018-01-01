В Ізюмі на Харківщині усі школи закрили на карантин до 3 березня

Включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту

У місті Ізюм Харківської області до 3 березня відправили на карантин усі заклади освіти, окрім дитсадків. Про це повідомляється на офіційному сайті міста. Так, включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту. Заходи запровадили через збільшення кількості хворих на ГРВІ. «Для забезпечення профілактичних