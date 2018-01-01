В Ізюмі на Харківщині усі школи закрили на карантин до 3 березня
- Сьогодні, 07:31
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Розсилка
Працювати в Ізюмі залишаться лише садочки
Включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту
У місті Ізюм Харківської області до 3 березня відправили на карантин усі заклади освіти, окрім дитсадків.
Про це повідомляється на офіційному сайті міста.
Так, включно до 3 березня закриті будуть, зокрема, і заклади культури та спорту.
Заходи запровадили через збільшення кількості хворих на ГРВІ.
«Для забезпечення профілактичних заходів щодо попередження захворюваностей в закладах з масовим перебуванням людей, рекомендується ввести «масочний» режим», - також зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, міська влада Сум оголосила загальноміський карантин у закладах освіти.
Також у Краматорську для учнів 1-8 класів через значне погіршенням епідситуації захворювання на грип та ГРВІ знову призупинено навчально-виховний процес.