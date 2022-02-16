Росія відповість на вторгнення України в ДНР та ЛНР – заява

Спікер Ради Федерації заявила, що РФ не покине «своїх громадян у ДНР та ЛНР»

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія не залишить «своїх громадян» у самопроголошених так званих Донецькій та Луганській народних республіках (ДНР та ЛНР). Про це пише «Парламентська газета».

Матвієнко пообіцяла, що у разі буцімто вторгнення ЗС України в ДНР і ЛНР відповідь Москви буде пропорційна масштабам агресії та військово-політичної обстановки, що виникла.

«У невизнаних республіках живе багато тисяч російських громадян. Очевидно, що у разі вторгнення збройних сил України ми їх у біді не покинемо, образити не дамо. Зробимо все необхідне, щоби захистити», – сказала вона.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

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