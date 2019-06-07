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    В аеропорту Кракова затримали українця, якого шукав Інтерпол

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    В аеропорту Кракова затримали українця, якого шукав Інтерпол

    Затриманий підозрюється у причетності до контрабанди на територію України устаткування, яке може бути використаним для виробництва зброї

    В Краківському аеропорту співробітники пункту прикордонного контролю затримали українця, розшукуваного через Інтерпол за діяльність в організованій злочинній групі в Україні.

    Про це повідомляє Polsat News.

    Українець був затриманий під час паспортного контролю пасажирів рейсового літака, що прилетів у Краків з Києва, розповіла в п'ятницю Юстина Дрождж з Карпатського прикордонного загону.

    «Після завершення необхідних перевірок було встановлено, що громадянин України підозрюваний в діяльності організованої злочинної групи, що займалася контрабандою на територію України устаткування, яке може бути використаним для виробництва зброї», - пояснила представниця Прикордонної служби.

    За такий злочин українцю загрожує до 12 років в'язниці.

    Після проведення необхідних службових заходів чоловік був переданий в розпорядження районної поліції Кракова.

    Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці із застосуванням підвищених заходів безпеки екстрадували в Польщу громадянина Грузії, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дівчини.

    Джерело: Європейська правда

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