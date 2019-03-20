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    В аеропорту Львова працівника вдарило струмом

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    Львівський аеропорт - В аеропорту Львова працівника вдарило струмом
    Львівський аеропорт

    Постраждалого госпіталізували з діагнозом «пароксизмальна тахікардія»

    У вівторок, 19 березня, в міжнародному аеропорту Львів імені Д. Галицького електрика під час ремонтних робіт вдарило струмом.

    Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

    «Внаслідок ураження електричним струмом під час виконання робіт постраждав працівник аеропорту - електрик, 1982 року народження», - йдеться в повідомленні.

    Постраждалого госпіталізували з діагнозом «пароксизмальна тахікардія».

    Нагадаємо, 19 березня в аеропорту Тегерана «Мехрабад» зайнявся пасажирський літак, на борту якого перебували близько 100 пасажирів.

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