В аеропорту Львова працівника вдарило струмом



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Львівський аеропорт

Постраждалого госпіталізували з діагнозом «пароксизмальна тахікардія»

У вівторок, 19 березня, в міжнародному аеропорту Львів імені Д. Галицького електрика під час ремонтних робіт вдарило струмом.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Внаслідок ураження електричним струмом під час виконання робіт постраждав працівник аеропорту - електрик, 1982 року народження», - йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували з діагнозом «пароксизмальна тахікардія».

Нагадаємо, 19 березня в аеропорту Тегерана «Мехрабад» зайнявся пасажирський літак, на борту якого перебували близько 100 пасажирів.