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    У світі

    В Афганістані терористи-смертники підірвали себе біля урядової будівлі

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    Інформації про загиблих чи постраждалих в результаті вибуху та стрілянини наразі нема - В Афганістані терористи-смертники підірвали себе біля урядової будівлі
    Інформації про загиблих чи постраждалих в результаті вибуху та стрілянини наразі нема

    У нападі брали участь три терористи-смертники

    В Афганістані у центрі Кабула у суботу, 20 квітня, поблизу урядової будівлі пролунав сильний вибух. Про це повідомляє місцевий телеканал 1TV.

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    Як повідомив представник МВС Афганістану Насрата Рахімі, вибух стався поруч з будівлею Міністерства комунікаційних та інформаційних технологій.

    За його словами, в нападі брали участь три терористи-смертники. Після вибуху також було чутно звуки пострілів.

    Наразі на місце події прибули правоохоронці, які оточили територію міністерства. Інформації про загиблих чи постраждалих в результаті вибуху та стрілянини наразі немає.

    Нагадаємо, в Афганістані в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою загинули троє американських військовослужбовців і один військовий-контрактник військової коаліції. Ще троє американських військових отримали поранення.

    Раніше, 6 квітня в східному афганському місті Джалал-Абад стався подвійний вибух, який призвів до загибелі 3 людей, ще 20 отримали поранення. Загинули дві жінки та дитина, серед поранених - 8 бійців Сил безпеки Афганістану.

    Крім того, 30 березня в Афганістані було скоєно напад на віце-президента країни Абдулу Рашида Дустума, в результаті якого загинув один з його охоронців, ще 2 отримали поранення.

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