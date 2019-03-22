В Афганістані загинули двоє американських військових



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Деталі стосовно обставин загибелі військових та їх імена поки не повідомляються

Командування місії Resolute Support повідомило, що військові загинули в ході виконання однієї з операцій

Двоє військовослужбовців США загинули в Афганістані у п’ятницю, 22 березня, під час виконання операції.

Про це повідомило командування місії Resolute Support, пише Reuters.

«Цієї п’ятниці в ході виконання однієї з операцій загинули двоє американських військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

Деталі стосовно обставин загибелі військових та їх імена поки не повідомляються.

Як відомо, військова місія США та НАТО в Афганістані сфокусована на навчанні афганських силовиків та допомозі їм у боротьбі проти бойовиків-талібів, які втратили владу в цій країні ще в 2001 році, але продовжують боротьбу.

Нагадаємо, у Кабулі 21 березня під час святкування Новруза (перського Нового року) сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 людей і 23 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в Кабулі на святкуванні Новруза підірвався смертник.

Джерело: Укрінформ