В Афганістані загинули двоє американських військових
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Деталі стосовно обставин загибелі військових та їх імена поки не повідомляються
Командування місії Resolute Support повідомило, що військові загинули в ході виконання однієї з операцій
Двоє військовослужбовців США загинули в Афганістані у п’ятницю, 22 березня, під час виконання операції.
Про це повідомило командування місії Resolute Support, пише Reuters.
«Цієї п’ятниці в ході виконання однієї з операцій загинули двоє американських військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.
Деталі стосовно обставин загибелі військових та їх імена поки не повідомляються.
Як відомо, військова місія США та НАТО в Афганістані сфокусована на навчанні афганських силовиків та допомозі їм у боротьбі проти бойовиків-талібів, які втратили владу в цій країні ще в 2001 році, але продовжують боротьбу.
Нагадаємо, у Кабулі 21 березня під час святкування Новруза (перського Нового року) сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 людей і 23 отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що в Кабулі на святкуванні Новруза підірвався смертник.
Джерело: Укрінформ