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    В Афганістані загинули двоє американських військових

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    <p>Деталі стосовно обставин загибелі військових та їх імена поки не повідомляються</p> - В Афганістані загинули двоє американських військових

    Деталі стосовно обставин загибелі військових та їх імена поки не повідомляються

    Командування місії Resolute Support повідомило, що військові загинули в ході виконання однієї з операцій

    Двоє військовослужбовців США загинули в Афганістані у п’ятницю, 22 березня, під час виконання операції.

    Про це повідомило командування місії Resolute Support, пише Reuters.

    «Цієї п’ятниці в ході виконання однієї з операцій загинули двоє американських військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

    Деталі стосовно обставин загибелі військових та їх імена поки не повідомляються.

    Як відомо, військова місія США та НАТО в Афганістані сфокусована на навчанні афганських силовиків та допомозі їм у боротьбі проти бойовиків-талібів, які втратили владу в цій країні ще в 2001 році, але продовжують боротьбу.

    Нагадаємо, у Кабулі 21 березня під час святкування Новруза (перського Нового року) сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 людей і 23 отримали поранення.

    Раніше повідомлялося, що в Кабулі на святкуванні Новруза підірвався смертник.

    Джерело: Укрінформ

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