В Академії наук вирахували: Україну в найближчі місяці чекає два сплески захворюваності Covid-19

Посезонні епідемічні хвилі залежать від сприйнятливості населення до вірусів та зараження

«Запізніле оприлюднення даних у Києві, яке спотворює теперішню картину і створює ілюзію стабільності»

Статистика захворюваності на Covid-19 в Україні показує збільшення кількості інфікованих на 25% щотижня. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів вчений-біохімік Володимир Галицький. Дані, які оприлюднюють зараз, застарілі та створюють ілюзію стабільності.

«Стратегічне прогнозування, яке я провів, дозволяє зробити висновок, що літньо-осіння хвиля в Україні буде мати два піки: перший наприкінці серпня – у першій половині вересня, другий – у листопаді-грудні», – пояснив Володимир Галицький.

Після першої хвилі захворюваності ситуація покращиться, число «ковідних» пацієнтів піде на спад. Проте таке полегшення стане перервою перед другою хвилею. Через деякий час кількість інфікованих ковідом різно зростатиме.

«Після цього повинно бути швидке згасання літньо-осінньої епідемічної хвилі з мінімумом у навколоноворічний період», – додає вчений.

Посезонні епідемічні хвилі залежать від сприйнятливості населення до вірусів та зараження. Також під час сезону вірусних захворювань кількість суперрозповсюджувачів більшає. Така тенденція спостерігається, зазвичай, під час весни.

«Стрімкий початок, значна висота на піку і різке згасання, а також значна кількість важких випадків. Для осінньої хвилі, навпаки, характерний затяжний тривалий перебіг, навіть з кількома піками», – розповідає Галицький.

Наразі ситуація склаладається так, що Україна перебуває на етапі прискорення кількості інфікованих. Щотижня пацієнтів з підтвердженим ковідом більшає на чверть.

«Я маю підстави стверджувати, що далеко не всі випадки виявляються. Привертає на себе увагу і тривожить стійка картина значного числа госпіталізацій у південно-східному регіоні (південніше осі Кропивницький-Полтава). Також викликає занепокоєння ситуація на Тернопільщині», – зауважує спеціаліст.

Варто підкреслити, що саме Тернопілька область наближається до статусу епіцентру коронавірусної епідемії на західній частині України.

Тим часом міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв укрїанцям «насичене життя» в обмін на проходження щеплення.

Американські вчені дослідили йота-штам ковіду та розповіли про його небезпеку.