Дуже висока смертність. Американські вчені оприлюднили дані про йота-штам коронавірусу

Вперше штам Йота виявили у жителя Нью-Йорка в листопаді 2020 року

Вперше штам Йота виявили у жителя Нью-Йорка в листопаді 2020 року

Новий штам коронавірусу підвищує летальність серед літніх людей

У США виявили новий небезпечний штам коронавірусу з високою летальністю. Штам, названий йота-штамом, має летальність до 82%. Про це свідчать дані порталу репринтів MedRxiv.

Так, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельта-штам коронавірусу. Крім того, він більш патогенний і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для літніх людей.

Лабораторні дослідження показали, що цей варіант помірно стійкий до нейтралізації терапевтичними моноклональними антитілами і антитілами, індукованими вакциною або інфекцією.

Йота-штам SARS-CoV-2 був виявлений в листопаді 2020 року і швидко став одним з найпоширеніших у Нью-Йорку. Група вчених з Департаменту охорони здоров'я і психічної гігієни Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров'я при Колумбійському університеті вивчила епідеміологічні дані, зібрані в місті з листопада 2020 по квітень 2021 року і прийшла до висновку, що передача даного варіанту вірусу на 15- 25% вища, ніж у інших відомих мутацій.

Штам Йота збільшує смертність від інфекції на 46%, 82% і 62% у осіб у віці 45-64 роки, 65-74 роки і старших за 75 років відповідно.

Тмм часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні діагностовано коронавірус у 1122 осіб. Днем раніше було виявлено менше 800 нових ковід-хворих.

До слова, вчені виявили у пацієнтів з довгостроковими порушеннями пам'яті, які виникають після коронавірусної інфекції, збої в життєдіяльності деяких типів Т-клітин, що грають важливу роль в придбаному імунній відповіді.

Також зазначимо, що китайська вакцина CoronaVac показала понад 83% ефективності.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, Європа затягує з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac через негативне ставлення до виробника.

У Моршині, де дві третини населення щепили вакциною CoronaVac, другий місяць поспіль не зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

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