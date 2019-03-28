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    В Албанії проходять протести з вимогою відставки уряду

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    <p><span>Поліція утримувалася від використання сльозогінного газу, який вони застосовували на попередніх мітингах<o:p></o:p></span></p> - В Албанії проходять протести з вимогою відставки уряду

    Поліція утримувалася від використання сльозогінного газу, який вони застосовували на попередніх мітингах

    Фото: twitter.com/GazetaKohaJone

    Активісти використовували димові шашки і кидали предмети в поліцейських, кілька разів виникали сутички

    В Албанії кілька тисяч прихильників опозиції вийшли 28 березня на акцію протесту і намагалися прорватися до парламенту, вимагаючи відставки уряду і дострокових виборів.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Активісти використовували димові шашки і кидали предмети в поліцейських, кілька разів виникали сутички.

    Поліція утримувалася від використання сльозогінного газу, який вони застосовували на попередніх мітингах.

    Лідери опозиції та інші політики виступили з короткими промовами. «Наша головна місія - повалити уряд злочинності», - сказав лідер демократів Лулзім Баша, закликаючи всіх албанців приєднатися до протестів.

    Група демонстрантів також намагалася зірвати візит глави МВС Нідерландів, який приїхав на зустріч з албанським колегою.

    Нагадаємо, раніше президент Албанії Ілір Мета заявив, що готовий піти у відставку або навіть «пожертвувати життям», якби це допомогло вирішити політичну кризу в країні.

    Джерело: Європейська правда

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