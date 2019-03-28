В Албанії проходять протести з вимогою відставки уряду
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Поліція утримувалася від використання сльозогінного газу, який вони застосовували на попередніх мітингах
Активісти використовували димові шашки і кидали предмети в поліцейських, кілька разів виникали сутички
В Албанії кілька тисяч прихильників опозиції вийшли 28 березня на акцію протесту і намагалися прорватися до парламенту, вимагаючи відставки уряду і дострокових виборів.
Про це повідомляє Associated Press.
Активісти використовували димові шашки і кидали предмети в поліцейських, кілька разів виникали сутички.
Поліція утримувалася від використання сльозогінного газу, який вони застосовували на попередніх мітингах.
Лідери опозиції та інші політики виступили з короткими промовами. «Наша головна місія - повалити уряд злочинності», - сказав лідер демократів Лулзім Баша, закликаючи всіх албанців приєднатися до протестів.
Група демонстрантів також намагалася зірвати візит глави МВС Нідерландів, який приїхав на зустріч з албанським колегою.
In Tirana, anti-govt demonstrators blow horns and throw smoke bombs during today’s demonstration, which is being held amid a high police presence after previous rallies turned violent.— Balkan Insight (@BalkanInsight) 28 марта 2019 г.
They’re demanding the resignation of PM Rada’s cabinet. pic.twitter.com/yDgvoKL92H
Нагадаємо, раніше президент Албанії Ілір Мета заявив, що готовий піти у відставку або навіть «пожертвувати життям», якби це допомогло вирішити політичну кризу в країні.
Джерело: Європейська правда