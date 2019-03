В Албанії проходять протести з вимогою відставки уряду

Активісти використовували димові шашки і кидали предмети в поліцейських, кілька разів виникали сутички

В Албанії кілька тисяч прихильників опозиції вийшли 28 березня на акцію протесту і намагалися прорватися до парламенту, вимагаючи відставки уряду і дострокових виборів.

Про це повідомляє Associated Press.

Активісти використовували димові шашки і кидали предмети в поліцейських, кілька разів виникали сутички.

Поліція утримувалася від використання сльозогінного газу, який вони застосовували на попередніх мітингах.

Лідери опозиції та інші політики виступили з короткими промовами. «Наша головна місія - повалити уряд злочинності», - сказав лідер демократів Лулзім Баша, закликаючи всіх албанців приєднатися до протестів.

Група демонстрантів також намагалася зірвати візит глави МВС Нідерландів, який приїхав на зустріч з албанським колегою.

In Tirana, anti-govt demonstrators blow horns and throw smoke bombs during today’s demonstration, which is being held amid a high police presence after previous rallies turned violent.



They’re demanding the resignation of PM Rada’s cabinet. pic.twitter.com/yDgvoKL92H