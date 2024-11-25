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Михайло Басараб Політолог

Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?

glavcom.ua
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«Війна не припиниться доти, доки Москва не втратить спроможність продовжувати цю війну»
фото з відкритих джерел

Окупанти це все починали не заради клаптя випаленої донецької землі

Схоже, довкола якийсь масовий психоз: «скоро буде мир», «от побачите, скоро домовляться»…

У мене одне запитання у відповідь: про що домовляться?! Невже немає відчуття моменту? Ми просто офігіємо від того, які умови росіяни виставлять нам. І ці умови будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Повірте, жити в такій Україні, у якій запропонує Кремль, не захочете ні ви, ні ваші діти.

Нічого іншого у переговорах, якими марять мрійники, не буде. Збагніть це. Бо не заради клаптя випаленої донецької землі вони це все починали.

Тому заспокойтеся. Ніхто ні з ким ні про що не домовиться. А якщо домовиться, то це триватиме лічені тижні або місяці. Далі знову все продовжиться. Тільки вже у гірших для нас обставинах, бо на нас вже будуть тиснути невигідні підписані зобовʼязання, а світ ще більше охолоне до наших проблем.

Варто нарешті по-дорослому прийняти очевидне: війна не припиниться доти, доки Москва не втратить спроможність продовжувати цю війну. Треба шукати можливостей не домовитися, а позбавити ворога спроможностей. Подобається це чи ні, але іншого не дано. Ні, ну якщо хочеться повернутися в ГУЛАГ, то хто ж нам тоді лікар.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна росія окупанти переговори

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Михайло Басараб

Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
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