В Амстердамі заарештували двох підозрюваних в причетності до терактів в Парижі



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В результаті терактів в Парижі у листопаді 2015 року загинули 130 людей

Затримані можуть бути причетні до передачі автоматичної зброї терористам, які брали участь в нападах

В Амстердамі заарештовано двох чоловіків, підозрюваних в причетності до терактів в Парижі в 2015 році.

Як повідомили в прокуратурі Нідерландів, двоє підозрюваних у віці 29 і 31 року були заарештовані у вівторок. Вони можуть бути причетні до передачі автоматичної зброї терористам, які брали участь в нападах. Під час нападу використовувалися автомати Калашникова і вибухівка.

«В ході розслідування походження зброї, використаної терористами ІДІЛ при нападах в Парижі в 2015 році, поліція заарештувала двох осіб в Амстердамі», - йдеться в повідомленні прокуратури.

У будинках підозрюваних під час обшуків були вилучені комп'ютери, документи, інші носії інформації і мобільні телефони.

15 березня 29-річний підозрюваний постав перед слідчим суддею, і буде утримуватися під вартою протягом двох тижнів. Йому заборонені будь-які контакти, крім спілкування з адвокатом.

«Стан здоров'я іншого підозрюваного не дозволяє утримувати його під арештом. Оскільки іншої можливості немає, в четвер його звільнили, чекаючи результатів подальшого розслідування», - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 13 та 14 листопада 2015 року майже одночасно відбулися кілька нападів у Парижі та передмісті Сен-Дені: вибухи біля стадіону «Стад де Франс», розстріл відвідувачів ресторану, а також захоплення заручників в театрі Батаклан. Загалом загинули 130 людей.

Раніше повідомлялося, що бельгійські правоохоронці в Брюсселі в рамках розслідування заарештували підозрюваного у причетності до терактів в Парижі 2015 року.

Джерело: Європейська правда