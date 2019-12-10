У Росії пенсіонери покрали іграшки з міської ялинки (відео)



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Літні злодії спеціально принесли з собою місткі сміттєві пакети

У російському Воронежі компанія пенсіонерів пограбувала всіх інших городян. Вони стягнули новорічні іграшки з ялинки, яку місцева влада встановила на одній із площ.

Як повідомляє ren.tv, літні люди навіть взяли з собою великі сміттєві пакети, щоб зняти якомога більше казенного майна.

Молоді люди, що стояли поруч, багатозначно кашляли, натякаючи, що пенсіонери-злодюжки тут не одні. Але не зупинилися вони, навіть коли помітили, що їх знімають.

До слова, наразі у Києві спритні торговці вже організовують стихійні ринки з ялинками. Однак «Київзеленбуд» розпочав кампанію попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року.