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    В анексованому Криму припинили пошуки пасажира затонулого катера

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    Фото ілюстративне - В анексованому Криму припинили пошуки пасажира затонулого катера
    Фото ілюстративне

    У зв'язку з темним часом доби пошуки припинені

    Рятувальники припинили пошуки одного пасажира прогулянкового катера, який затонув в районі Судака на півдні анексованого Росією Криму.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «У зв'язку з темним часом доби пошуки припинені. Результатів немає. Завтра з 7:00 по Москві пошуки триватимуть від Судака за течією», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 5 вересня в анексованому Криму біля узбережжя Судака у Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб.

    Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають.

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