В анексованому Криму припинили пошуки пасажира затонулого катера



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Фото ілюстративне

У зв'язку з темним часом доби пошуки припинені

Рятувальники припинили пошуки одного пасажира прогулянкового катера, який затонув в районі Судака на півдні анексованого Росією Криму.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«У зв'язку з темним часом доби пошуки припинені. Результатів немає. Завтра з 7:00 по Москві пошуки триватимуть від Судака за течією», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 вересня в анексованому Криму біля узбережжя Судака у Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб.

Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають.