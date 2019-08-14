На Львівщині за добу змії покусали чотирьох людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Змії атакують у Львівській області

Усі постраждалі отримали укуси змій у Сколівському районі

За минулу добу через укуси змій у лікарні опинилися четверо людей з одного й того ж району Львівської області. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 14:45 у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості був госпіталізований житель села Головецько 1961 року народження, якого змія вкусила в ліву стопу. Уже близько у цю ж лікарню у стані середнього ступеня важкості була госпіталізована жителька села Довжки 1963 року народження, яку змія вкусила в праву руку.

Увечері, близько 21:55 у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості була госпіталізована жінка з села Криве, 1975 року народження, яку змія вкусила в палець правої руки. А близько 23:10 у цей медзаклад у стані середнього ступеня важкості поступив житель селища Славське 1959 року народження, якого змія вкусила в праву ногу.

Усі постраждалі отримали укуси змій у Сколівському районі. Обставини подій встановлюються.

Нагадаємо, напередодні жінка на Львівщині потрапила у лікарню через укус змії.