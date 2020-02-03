Туреччина стягує бронетехніку до кордону Сирії



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Туреччина перекидає танки до Ідлібу

Техніку перекинули на кордон із Сирією «з метою посилення військових частин, що дислоковані у прикордонних районах»

Армія Туреччини перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Башара Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської опозиції. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив «вжити заходів» через цей наступ.

Про перекидання техніки повідомляє проурядова турецька газета «Анадолу».

«Чергова колона бронетранспортерів та танків дійшла до району Рейханлі провінції Хатай на кордоні із сирійським Ідлібом», — пише видання.

Зазначається, що техніку перекинули на кордон із Сирією «з метою посилення військових частин, що дислоковані у прикордонних районах». Про наступ армії Асада у повідомленні не згадується.

Водночас проасадівське видання Al Masdar News повідомило з посиланням на джерело у провінції Хама, що понад 200 турецьких танків перетнули сирійський кордон.

Вони нібито хочуть заблокувати наступ армії Асада на місто Саракіб, розташоване на перехресті двох трас — Латакія-Алеппо та Алеппо-Дамаск.

Напередодні сили СНР розпочали наступ на південь від Аль-Баб, захопивши два спільних пункти пропуску РФ та війська Асада.

Аль-Баб контролюється Туреччиною та її сирійськими опозиційними військами з 2017 року.

Війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями.

Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.

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