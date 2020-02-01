Президент Туреччини їде до Києва



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Президент України Реджеп Таїп Ердоган їде з візитом до Києва

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган зутрінуться віч-на-віч

У понеділок, 3 лютого, Україну відвідає президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

У рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Повідомляється, що під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Глави держав також візьмуть участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії.

На початку січня 2020 року Росія ввела в експлуатацію магістральний газопровід «Турецький потік». На церемонії введення в експлуатацію газопроводу були присутні Путін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.