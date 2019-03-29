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    В Анкарі сталася масштабна пожежа, загинули п’ятеро людей

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    Кількість загиблих під час пожежі може збільшитися, пошуки можливих постраждалих тривають - В Анкарі сталася масштабна пожежа, загинули п’ятеро людей
    Кількість загиблих під час пожежі може збільшитися, пошуки можливих постраждалих тривають
    Фото: AA Photo

    Один з місцевих жителів розповів, що будівля використовувалася біженцями як укриття і сховище для макулатури, яку вони збирали і згодом продавали

    В Анкарі внаслідок пожежі в покинутому триповерховому будинку загинули 5 людей, ще 11 постраждали. Всі вони виявилися робітниками з Афганістану.

    Про це повідомляє Reuters.

    Пожежа сталася вранці у п’ятницю, 29 березня.

    Один з місцевих жителів розповів, що будівля використовувалася біженцями як укриття і сховище для макулатури, яку вони збирали і згодом продавали.

    Кількість загиблих під час пожежі може збільшитися, пошуки можливих постраждалих тривають.

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що будівля, в якій спалахнула пожежа, була покинутою і нежилою.

    Губернатор Анкари Васіп Сахін заявив, що причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, у столиці Бангладеш Дацці під час пожежі в офісному центрі загинули 16 людей, 70 отримали травми.

    Джерело: УНН

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