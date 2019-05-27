Зеленський вперше з'їздив на лінію фронту
-
Розсилка
Шостий президент поспілкувався з бійцями
Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.
Про це повідомляє прес-служба АП.
Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.
«У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника - за 400 метрів», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Банковій зазначили, що Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення побутових умов військових.
«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», - сказав він.
Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Німеччина готові тісно співпрацювати у питаннях Мінських домовленостей, а також у двосторонніх питаннях.
«Я зустрівся з держсекретарем Федерального міністерства закордонних справ і зі своїм колегою – радником з зовнішньополітичних питань канцлера Ангели Меркель. Обговорили, як рестартувати Мінськ, а також питання двосторонньої співпраці», - розповів Пристайко.