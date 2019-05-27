  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський вперше з'їздив на лінію фронту

    • Розсилка
    <span>Президент Володимир Зеленський&nbsp;</span> - Зеленський вперше з'їздив на лінію фронту
    Президент Володимир Зеленський 
    Фото: president.gov.ua

    Шостий президент поспілкувався з бійцями

    Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

    Про це повідомляє прес-служба АП.

    Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

    Читайте також

    «У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника - за 400 метрів», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, на Банковій зазначили, що Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення побутових умов військових.

    «Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», - сказав він.

    Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Німеччина готові тісно співпрацювати у питаннях Мінських домовленостей, а також у двосторонніх питаннях.

    «Я зустрівся з держсекретарем Федерального міністерства закордонних справ і зі своїм колегою – радником з зовнішньополітичних питань канцлера Ангели Меркель. Обговорили, як рестартувати Мінськ, а також питання двосторонньої співпраці», - розповів Пристайко.


     

     

    Читайте також
    Донбас військові Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ