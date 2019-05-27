Зеленський вперше з'їздив на лінію фронту



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Президент Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Шостий президент поспілкувався з бійцями

Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Про це повідомляє прес-служба АП.

Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

«У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника - за 400 метрів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Банковій зазначили, що Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення побутових умов військових.

«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», - сказав він.

Нагадаємо, заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Німеччина готові тісно співпрацювати у питаннях Мінських домовленостей, а також у двосторонніх питаннях.

«Я зустрівся з держсекретарем Федерального міністерства закордонних справ і зі своїм колегою – радником з зовнішньополітичних питань канцлера Ангели Меркель. Обговорили, як рестартувати Мінськ, а також питання двосторонньої співпраці», - розповів Пристайко.



