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    Зеленський зібрався у свою першу закордонну поїздку, як президент

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    Володимир Зеленський їде в Бельгію&nbsp; - Зеленський зібрався у свою першу закордонну поїздку, як президент
    Володимир Зеленський їде в Бельгію 

    Свій перший закордонний візит Зеленський здійснить у Брюссель

    Президент Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати Брюссель.

    Візит має відбутися 5 червня. Він стане першою офіційної закордонною поїздкою президента Зеленського.

    За інформацією ЗМІ, запрошення Зеленському у вівторок на зустрічі з главою АП передали генеральний директор Директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон та виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг.

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    За інформацією «Радіо Свобода», під час візиту Зеленський зустрінеться із керівниками ЄС, зокрема главою Європейської ради Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

    Крім того, серед запланованих у Володимира Зеленського бесід – зустріч в штаб-квартирі НАТО із генеральний секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом і спільна за підсумками зустрічі прес-конференція.

    Джерело: Європейська правда

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    ЄС Брюссель Володимир Зеленський президент
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