Зеленський зібрався у свою першу закордонну поїздку, як президент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський їде в Бельгію

Свій перший закордонний візит Зеленський здійснить у Брюссель

Президент Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати Брюссель.

Візит має відбутися 5 червня. Він стане першою офіційної закордонною поїздкою президента Зеленського.

За інформацією ЗМІ, запрошення Зеленському у вівторок на зустрічі з главою АП передали генеральний директор Директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон та виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг.

За інформацією «Радіо Свобода», під час візиту Зеленський зустрінеться із керівниками ЄС, зокрема главою Європейської ради Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

Крім того, серед запланованих у Володимира Зеленського бесід – зустріч в штаб-квартирі НАТО із генеральний секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом і спільна за підсумками зустрічі прес-конференція.

Джерело: Європейська правда