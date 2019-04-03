В Авдіївці у ДТП загинув доброволець «Правого сектора»



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Загиблий на Донбасі Роман Федоришин

Роман Федоришин пройшов Майдан та воював на Донбласі у складі «Правого сектора»

В результаті ДТП в Авдіївці загинув доброволець Роман Федоришин з Ходорова Львівської області.

Про це повідомляє перша окрема штурмова рота ДУК на своїй сторінці у Facebook.

«2 квітня в Авдіївці в результаті ДТП на місці загинув боєць першої окремої штурмової роти ДУК ПС - один Федя - Федоришин Роман Ігорович. Надзвичайний воїн: пройшов Майдан, всі роки війни воював у складі «Правого сектора». Брав участь не в одному запеклому бою, був важко поранений під час штурму «Алмазів», - зазначили в роті.

При цьому на сайті Львівської обласної державної адміністрації повідомляється, що військовий загинув у середу, 3 квітня.

«3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил під Авдіївкою загинув військовослужбовець зі Львівщини», - йдеться в повідомленні.

На сайті Жидачівської РДА повідомили, що Федоришин тиждень тому був поранений у районі Авдіївки.

Штаб Операції об'єднаних сил зазначає, що втрат сьогодні немає.

Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

У загиблої від російської міни на фронті української захисниці Яни Червоної лишилося двоє маленьких дітей - 10 і 8 років.