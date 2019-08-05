В Баку при гасінні пожежі в торговому центрі постраждали сім рятувальників
Займання сталося в торговому центрі «Садарак» в Баку
В Азербайджані через отруєння димом під час гасіння пожежі госпіталізували сім співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє портал Oxu.Az.
Повідомляється, що займання сталося в торговому центрі «Садарак» в Баку. За інформацією порталу, пожежа почалася на складі парфумерії, після чого вогонь поширився на інші магазини та складські приміщення.
У ході гасіння пожежі постраждали сім рятувальників у віці від 24 до 35 років. Їх доставили в Республіканський токсикологічний центр.
Зараз співробітники МНС продовжують гасити загоряння в ТЦ.