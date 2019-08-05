В Баку при гасінні пожежі в торговому центрі постраждали сім рятувальників



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Займання сталося в торговому центрі «Садарак» в Баку

В Азербайджані через отруєння димом під час гасіння пожежі госпіталізували сім співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє портал Oxu.Az.

Повідомляється, що займання сталося в торговому центрі «Садарак» в Баку. За інформацією порталу, пожежа почалася на складі парфумерії, після чого вогонь поширився на інші магазини та складські приміщення.

У ході гасіння пожежі постраждали сім рятувальників у віці від 24 до 35 років. Їх доставили в Республіканський токсикологічний центр.

Зараз співробітники МНС продовжують гасити загоряння в ТЦ.