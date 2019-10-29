В басейні Служби зовнішньої розвідки РФ дитину засмоктало в зливну трубу
Ніхто з працівників не вимкнув систему очищення басейну
На території центрального офісу Служби зовнішньої розвідки Росії потонула в басейні восьмирічна дитина.
Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомляє видання Baza.
За його даними, трагедія сталася ввечері. в неділю, 27 жовтня. Хлопчик скотився з гірки в басейн, пірнув під воду, і його несподівано засмоктало в зливну трубу. Під час профілактики працівники забули закрити отвір гратами.
Рятувальників чи чергових в цей момент поблизу не виявилося. Дитину стали витягувати чоловіки, які стали свідками трагедії.
Однак течія була настільки сильною, що хлопчика довго не вдавалося витягти з-під води. За цей час ніхто з працівників не вимкнув систему очищення басейну.
«Хлопчика віднесли в кабінет чергового лікаря, який, за словами очевидців, не зміг зробити нічого, крім штучного дихання. А швидку всередину пропускали дуже довго і з тяганиною - через заходи безпеки на закритому об'єкті», - пише видання.
В результаті дитина померла.
Раніше повідомлялося, що суд в Туреччині обвинувачує росіянку у смерті її доньки у курортному готелі. Як відомо, 28 серпня дівчинку з Санкт-Петербурга затягнуло в трубу на дні басейну.