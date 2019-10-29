  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В басейні Служби зовнішньої розвідки РФ дитину засмоктало в зливну трубу

    • Розсилка
    КПП закритого об'єкту Служби зовнішньої розвідки РФ - В басейні Служби зовнішньої розвідки РФ дитину засмоктало в зливну трубу
    КПП закритого об'єкту Служби зовнішньої розвідки РФ

    Ніхто з працівників не вимкнув систему очищення басейну

    На території центрального офісу Служби зовнішньої розвідки Росії потонула в басейні восьмирічна дитина.

    Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомляє видання Baza.

    За його даними, трагедія сталася ввечері. в неділю, 27 жовтня. Хлопчик скотився з гірки в басейн, пірнув під воду, і його несподівано засмоктало в зливну трубу. Під час профілактики працівники забули закрити отвір гратами.

    Рятувальників чи чергових в цей момент поблизу не виявилося. Дитину стали витягувати чоловіки, які стали свідками трагедії.

    Однак течія була настільки сильною, що хлопчика довго не вдавалося витягти з-під води. За цей час ніхто з працівників не вимкнув систему очищення басейну.

    «Хлопчика віднесли в кабінет чергового лікаря, який, за словами очевидців, не зміг зробити нічого, крім штучного дихання. А швидку всередину пропускали дуже довго і з тяганиною - через заходи безпеки на закритому об'єкті», - пише видання.

    В результаті дитина померла.

    Раніше повідомлялося, що суд в Туреччині обвинувачує росіянку у смерті її доньки у курортному готелі. Як відомо, 28 серпня дівчинку з Санкт-Петербурга затягнуло в трубу на дні басейну.

    трагедія Росія діти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ