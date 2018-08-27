В Британії поліція запідозрила нове отруєння хімічною речовиною



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Квартиру, де знайшли тіло хлопця, опечатали співробітники у спеціальних захисних костюмах

Британські поліцейські, які знайшли тіло 20-річного юнака у місті Бат, поскаржились на погане самопочуття після відвідин квартири, припустивши, що в ній могла бути розпилена невідома хімічна речовина.

Про це повідомляє Daily Mail.

Після цього квартиру опечатали співробітники у спеціальних захисних костюмах.

Смерть чоловіка в поліції назвали «незрозумілою».

При цьому правоохоронці заявили, що для громадськості цей інцидент не представляє ризику.

Нагадаємо, потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися.

Як відомо, наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» подругу Роулі - 44-річну Дон Стерджес.

Джерело: Європейська правда