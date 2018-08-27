В Британії поліція запідозрила нове отруєння хімічною речовиною
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Квартиру, де знайшли тіло хлопця, опечатали співробітники у спеціальних захисних костюмах
Британські поліцейські, які знайшли тіло 20-річного юнака у місті Бат, поскаржились на погане самопочуття після відвідин квартири, припустивши, що в ній могла бути розпилена невідома хімічна речовина.
Про це повідомляє Daily Mail.
Після цього квартиру опечатали співробітники у спеціальних захисних костюмах.
Смерть чоловіка в поліції назвали «незрозумілою».
При цьому правоохоронці заявили, що для громадськості цей інцидент не представляє ризику.
Нагадаємо, потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися.
Як відомо, наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» подругу Роулі - 44-річну Дон Стерджес.
Джерело: Європейська правда