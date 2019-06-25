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    В Британії заявили про бойове застосування винищувачів F-35B

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    В Британії заявили про бойове застосування винищувачів F-35B

    Винищувачі F-35B проходили період інтенсивної підготовки до польотів на авіабазі на Кіпрі

    Міністр оборони Великої Британії Пенні Мордонт повідомила 25 червня про те, що винищувачі п’ятого покоління F-35B королівських збройних сил разом із винищувачами Eurofighter Typhoon здійснювали планові польоти над небом Сирії та Іраку в рамках боротьби проти Ісламської держави.

    Про це пише офіційний сайт Міністерства оборони Великої Британії.

    До цього винищувачі F-35B проходили період інтенсивної підготовки до польотів на авіабазі на Кіпрі.

    Літаки п’ятого покоління нанесли перші удари по бойовикам Ісламської держави 16 червня. Після того винищувачі F-35B наносили удари іще не менше 12 разів.

    Раніше повідомлялося, що у Сирії війська режиму Башара Асада, які підтримує Росія, обстріляли з артилерії спостережний пункт збройних сил Туреччини в зоні деескалації.

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