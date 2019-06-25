В Британії заявили про бойове застосування винищувачів F-35B
Винищувачі F-35B проходили період інтенсивної підготовки до польотів на авіабазі на Кіпрі
Міністр оборони Великої Британії Пенні Мордонт повідомила 25 червня про те, що винищувачі п’ятого покоління F-35B королівських збройних сил разом із винищувачами Eurofighter Typhoon здійснювали планові польоти над небом Сирії та Іраку в рамках боротьби проти Ісламської держави.
Про це пише офіційний сайт Міністерства оборони Великої Британії.
До цього винищувачі F-35B проходили період інтенсивної підготовки до польотів на авіабазі на Кіпрі.
Літаки п’ятого покоління нанесли перші удари по бойовикам Ісламської держави 16 червня. Після того винищувачі F-35B наносили удари іще не менше 12 разів.
Раніше повідомлялося, що у Сирії війська режиму Башара Асада, які підтримує Росія, обстріляли з артилерії спостережний пункт збройних сил Туреччини в зоні деескалації.