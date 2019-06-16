У Сирії війська Асада, які підтримує Росія, обстріляли турецьку базу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обстрілів була пошкоджена частина обладнання та спорядження спостережного пункту, втрат серед військовослужбовців немає

Війська Асада та Росії за день вбили 25 мирних жителів – правозахисники

У Сирії війська режиму Башара Асада, які підтримує Росія обстріляли з артилерії спостережний пункт збройних сил Туреччини в зоні деескалації. Про це повідомляє Анадолу.

«Спостережний пункт номер 9 в районі Муракамі піддався артилерійському і мінометного обстрілу. Обстріл був умисним і вівся з району Талль Базан, контрольованого прихильниками Башара Асада», - цитує агентство міністерство оборони Туреччини.

Зазначається, що під час обстрілів була пошкоджена частина обладнання та спорядження спостережного пункту, втрат серед військовослужбовців немає. У відповідь по позиціях сил Асада завданий удар з важкого озброєння. «Питання піднято перед російською стороною. Розвиток подій уважно відстежується Анкарою», - йдеться далі в повідомленні.

Відповідно до Астанінські домовленостями, ЗС Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.

Нагадаємо, від кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійських урядових військ завдали серію ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. Росія разом з Іраном вважається найближчим союзником сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Натомість представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади. У провінціях Ідліб та Хама проживають близько трьох мільйонів цивільних, зокрема й мільйон дітей.