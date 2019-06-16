У Сирії війська Асада, які підтримує Росія, обстріляли турецьку базу
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У Сирії війська режиму Башара Асада, які підтримує Росія обстріляли з артилерії спостережний пункт збройних сил Туреччини в зоні деескалації. Про це повідомляє Анадолу.
«Спостережний пункт номер 9 в районі Муракамі піддався артилерійському і мінометного обстрілу. Обстріл був умисним і вівся з району Талль Базан, контрольованого прихильниками Башара Асада», - цитує агентство міністерство оборони Туреччини.
Зазначається, що під час обстрілів була пошкоджена частина обладнання та спорядження спостережного пункту, втрат серед військовослужбовців немає. У відповідь по позиціях сил Асада завданий удар з важкого озброєння. «Питання піднято перед російською стороною. Розвиток подій уважно відстежується Анкарою», - йдеться далі в повідомленні.
Відповідно до Астанінські домовленостями, ЗС Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.
Нагадаємо, від кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійських урядових військ завдали серію ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. Росія разом з Іраном вважається найближчим союзником сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Натомість представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади. У провінціях Ідліб та Хама проживають близько трьох мільйонів цивільних, зокрема й мільйон дітей.