В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Принцип розподілу субсидій ми зараз не змінюємо», - сказав прем’єр Олексій Гончарук

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачив 47,6 млрд грн на виплату субсидій.

Про це під час брифінгу в неділю повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Ми пройшли ці розрахунки з Міністерством соціальної політики. В повній мірі всі, хто буде потребувати субсидії, будуть ними забезпечені. Ніяких тут перебоїв не буде», - запевнила вона.

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук додав, що уряд вивчає, як зробити програму виплати субсидій більш ефективною.

«Політика цього уряду полягає в тому числі, щоб забезпечити людей, для яких є дуже важким тягар сплати комунальних послуг. Тому принцип розподілу субсидій ми зараз не змінюємо, змінюються лише незначною мірою цифри, які виділені на забезпечення цієї програми. Коли ми презентуємо парламенту програму діяльності уряду, потім, коли програма діяльності уряду буде схвалена, можливо, зміниться дизайн цієї програми. Ми вивчаємо, як зробити її ефективнішою», - сказав прем’єр.

Як відомо, в проекті державного бюджету на попередній 2019 рік було закладено 55,1 млрд грн на виплату субсидій.

Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

Читайте також:

Джерело: УНІАН