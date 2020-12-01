В Данії з ферм втекли тисячі норок. Вони можуть спровокувати спалах коронавірусу у дикій природі
Норки-втікачі можуть поширювати коронавірус серед диких тварин
За словами керівника ветеринарних досліджень Данського управління ветеринарії та харчових продуктів Стена Мортенсена, щороку з ферм втікає кілька тисяч норок.
«Ми знаємо про це, бо щороку мисливці вбивають кілька тисяч таких норок. Щорічна кількість норок, що втекли, є досить стабільною ... Цього року частина з них могла бути заражена коронавірусом», – цитує Мортенсена The Guardian.
Норки-втікачі можуть поширювати коронавірус серед диких тварин, що несе ризик спалаху хвороби у дикій природі і як наслідок, появу нових мутацій, ще більш небезпечних для людей.
6 листопада в жителів Данії почали виявляти новий штам коронавірусу, який мутував в організмі норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.
У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.
18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх заражених норок. На сьогоднішній день вбито близько 10 мільйонів норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.