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    В Данії з ферм втекли тисячі норок. Вони можуть спровокувати спалах коронавірусу у дикій природі

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    У дикій природі існує ризик появи нових мутацій коронавірусу, ще більш небезпечних для людей - В Данії з ферм втекли тисячі норок. Вони можуть спровокувати спалах коронавірусу у дикій природі
    У дикій природі існує ризик появи нових мутацій коронавірусу, ще більш небезпечних для людей
    Фото: fishhawk/Flickr

    Норки-втікачі можуть поширювати коронавірус серед диких тварин

    За словами керівника ветеринарних досліджень Данського управління ветеринарії та харчових продуктів Стена Мортенсена, щороку з ферм втікає кілька тисяч норок. 

    «Ми знаємо про це, бо щороку мисливці вбивають кілька тисяч таких норок. Щорічна кількість норок, що втекли, є досить стабільною ... Цього року частина з них могла бути заражена коронавірусом», – цитує Мортенсена The Guardian.

    Норки-втікачі можуть поширювати коронавірус серед диких тварин, що несе ризик спалаху хвороби у дикій природі і як наслідок, появу нових мутацій, ще більш небезпечних для людей.   

    6 листопада в жителів Данії почали виявляти новий штам коронавірусу, який мутував в організмі норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

    У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

    18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх заражених норок. На сьогоднішній день вбито близько 10 мільйонів норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року. 

    Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі, вона контролює 40% світового виробництва норки
    Теги: Данія коронавірус
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