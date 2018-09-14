В Дніпрі 18 школярів захворіли на гостру кишкову інфекцію - Держпродспоживслужба



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Харчування дітей у школі №62 здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5»

У місті Дніпро зареєстровано 18 випадків гострої кишкової інфекції серед учнів школи №62.

Про це 14 вересня повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

«Діти відвідували навчальний заклад 12 вересня, захворіли 12 вересня та в ніч на 13 вересня. Госпіталізовані до КЗ «ДМКЛ №21 ім.проф.Є.Г.Попкової» (3 дитини), КЗ «ДДМКЛ №6»ДМР (5 дітей) та в ДЗ «СБЛ №1»МОЗУ (10 дітей)», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що харчування дітей у закладі здійснюється ТОВ «Контракт Продрезерв 5».

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області проводиться інспектування ТОВ «Контракт Продрезерв 5» та позаплановий захід обстеження школи №62 із залученням спеціалістів Дніпропетровської регіональної Державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Епідеміологічне розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпрі закрили школу №62, де масово занедужали діти. Карантин оголошено до 21 вересня.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).