У Гватемалі вантажівка в’їхала у натовп людей, 32 осіб загинуло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щонайменше 32 людини загинули в Гватемалі при наїзді вантажівки на натовп людей, 28 березня 2019 року

ДТП у Гватемалі стала однією із наймасштабніших за останні роки

У Гватемалі вантажівка під час руху Панамериканським шосе на швидкості в'їхала у натовп людей. В результаті ДТП загинули, за наявними даними, щонайменше 32 особи, повідомляє газета El Siglo de Torreon.

За даними видання, інцидент стався в муніципалітеті Науа департаменту Солола.

При цьому подробиці ДТП не уточнюються, проте відомо, що ще чотири людини отримали поранення.

Як наголошується, зазначена аварія стала однією з найгірших ДТП в країні за останні роки. У 2013 році автобус впав зі скелі в Гватемалі, в результаті чого загинули щонайменше 43 людини і десятки отримали поранення.

Раніше в китайській провінції Хубей чоловік на автомобілі навмисне в'їхав у натовп людей. В результаті інциденту семеро осіб загинули, включаючи зловмисника, ще семеро отримали поранення.

Також нагадаємо, що у Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу.