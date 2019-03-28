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    У Гватемалі вантажівка в’їхала у натовп людей, 32 осіб загинуло

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    Щонайменше 32 людини загинули в Гватемалі при наїзді вантажівки на натовп людей, 28 березня 2019 року - У Гватемалі вантажівка в’їхала у натовп людей, 32 осіб загинуло
    Щонайменше 32 людини загинули в Гватемалі при наїзді вантажівки на натовп людей, 28 березня 2019 року

    ДТП у Гватемалі стала однією із наймасштабніших за останні роки

    У Гватемалі вантажівка під час руху Панамериканським шосе на швидкості в'їхала у натовп людей. В результаті ДТП загинули, за наявними даними, щонайменше 32 особи, повідомляє газета El Siglo de Torreon.

    За даними видання, інцидент стався в муніципалітеті Науа департаменту Солола.

    При цьому подробиці ДТП не уточнюються, проте відомо, що ще чотири людини отримали поранення.

    Як наголошується, зазначена аварія стала однією з найгірших ДТП в країні за останні роки. У 2013 році автобус впав зі скелі в Гватемалі, в результаті чого загинули щонайменше 43 людини і десятки отримали поранення.

    Раніше в китайській провінції Хубей чоловік на автомобілі навмисне в'їхав у натовп людей. В результаті інциденту семеро осіб загинули, включаючи зловмисника, ще семеро отримали поранення.

    Також нагадаємо, що у Києві BMW влаштував масштабну ДТП, вилетівши на зустрічну смугу. 

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