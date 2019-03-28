Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)



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Автомобілі в результаті ДТП сильно розбиті Фото: Київ оперативний

Внаслідок ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження

У ніч на четвер, 28 березня, сталася серйозна ДТП на трасі Київ – Ірпінь: зіткнулися Skoda та Peugeot.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду на смугу зустрічного руху.

На місці працювали лікарі «швидкої», рятувальники ДСНС та правоохоронці.

Інформація стосовно потерпілих встановлюється.

Очевидці аварії припускають, що ДТП сталася через ожеледь на дорозі.

Як повідомлялося, 28 березня на проспекті Валерія Лобановського, 119 в Києві сталася серйозна аварія за участю автомобілів Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia. За попередніми даними, водій BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в інші машини.