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    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)

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    Автомобілі в результаті ДТП сильно розбиті - Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)
    Автомобілі в результаті ДТП сильно розбиті
    Фото: Київ оперативний

    Внаслідок ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження

    У ніч на четвер, 28 березня, сталася серйозна ДТП на трасі Київ – Ірпінь: зіткнулися Skoda та Peugeot. 

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду на смугу зустрічного руху.

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    На місці працювали лікарі «швидкої», рятувальники ДСНС та правоохоронці.

    Інформація стосовно потерпілих встановлюється.

    Очевидці аварії припускають, що ДТП сталася через ожеледь на дорозі.

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    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)
    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)
    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)
    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)
    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)
    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)
    Під Києвом зіткнулися лоб у лоб Skoda і Peugeot (фото)

    Як повідомлялося, 28 березня на проспекті Валерія Лобановського, 119 в Києві сталася серйозна аварія за участю автомобілів Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia. За попередніми даними, водій BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в інші машини.

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    ДТП Київ ДСНС Ірпінь автомобіль поліція
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