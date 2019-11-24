В Естонії допустили заборону телеканалів російського олігарха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Естонія може зробити припис про припинення трансляції каналу лише на деякий час

В Естонії допускають заборону на трансляцію телеканалів, пов'язаних з російським олігархом Юрієм Ковальчуком.

Про це повідомив радник з медіапослуг Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду Пеетер Соокруус, повідомляє портал ERR.

Соокруус зазначив, що у регуляторів Латвії і Литви є право приймати рішення з приводу трансляції каналів, а в Естонії у Департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду такого права немає.

«Ми знаходимося в ситуації аналізу і дуже швидких кроків не плануємо. Але жодні варіанти не виключені. В аудіовізуальній сфері держави можуть вводити дещо різні правила, тому у них трохи різний правовий простір і, відповідно, можливості для реагування», - сказав Соокруус.

Він повідомив, що Естонія може зробити припис про припинення трансляції каналу на деякий час, але не веде регулярного моніторингу.

У Міністерстві культури зазначили, що санкції можливі, але приймаються скоріше як виняток як доповнення до більш поширених фінансових санкцій, заборони на в'їзд і ембарго на постачання зброї.