ZIK не збирається віддавати програму «Zіткнення» іншому телеканалу

Телеканал дав відповідь на скандальне рішення Роксани Руно

Телеканал ZIK не збирається закривати програму «Zіткнення» через те, що її екс-ведуча Роксана Руно звільнилася. «Формат «Zіткнення» є власністю каналу і розроблявся командою каналу. Оскільки програма-дебати є доволі рейтинговою, ZIK не збирається її закривати. Проект отримає нового ведучого, який зможе підняти його на



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Телеканал дав відповідь на скандальне рішення Роксани Руно

Телеканал ZIK не збирається закривати програму «Zіткнення» через те, що її екс-ведуча Роксана Руно звільнилася.

«Формат «Zіткнення» є власністю каналу і розроблявся командою каналу. Оскільки програма-дебати є доволі рейтинговою, ZIK не збирається її закривати. Проект отримає нового ведучого, який зможе підняти його на інший рівень і доповнити. Тож шанувальникам «Zіткнення» не варто хвилюватися. Програма повернеться в ефір після невеликої перерви», — йдетьсяв офіційному зверненні телеканалу.

Керівництво ZIKу наголошує, що внесок Роксани Руно як ведучої програми «Zіткнення» є дуже великим, але «було б несправедливо недооцінювати працю тієї величезної кількості людей, які брали участь в розробці формату і щотижня роблять цей проект одним із найрейтинговіших».

Раніше «Главком» повідомляв, що Роксана Руно після свого звільнення з телеканалу ZIK збиралася відновити роботу передачі «Zіткнення» на іншому телеканалі, оскільки вважає, що вона авторська і її не повинен вести інший ведучий.