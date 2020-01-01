  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Естонії закрили російське пропагандистське інформагентство

    • Розсилка
    В Естонії закрили російське пропагандистське інформагентство - В Естонії закрили російське пропагандистське інформагентство
    В Естонії закрили російське пропагандистське інформагентство

    Sputnik Естонія шукає можливості продовжити існування після заборони

    В Естонії призупинило роботу російське пропагандистське інформаційне агентство Sputnik Естонія через санкції з боку влади. Про це на сайті Sputnik написала головний редактор агентства Єлєна Черишева.

    Вона повідомила, що усі співробітники розірвали трудові угоди з 1 січня 2020 року з Sputnik Естонія і медіахолдингом «Россия сегодня», частиною якого і є Sputnik. За словами Черишевої, співробітники були змушені звільнитися «через загрозу кримінального переслідування з боку влади».

    Попри заборону діяльності, головний редактор Sputnik Естонія запевняє, що сайт продовжить своє існування. «Чи означає це, що робота сайту закінчена? Ні, не означає. Сайт продовжить роботу в повному обсязі, проте на те, щоб організувати це таким чином, щоб не жити під постійним тиском з боку влади Естонії, нам буде потрібно якийсь час. Природно, ми постараємося відновити роботу максимально швидко», написала вона у зверненні на сайті Sputnik Естонія.

    Санкції проти Sputnik Естонія викликані тим, що керівник «Россия сегодня» Дмитро Кисельов перебуває під санкціями Європейського Союзу.

    санкції Естонія Россия
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ