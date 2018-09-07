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    В ФРН далі розслідуватимуть події в Хемніці

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    Сутички в Хемніці - В ФРН далі розслідуватимуть події в Хемніці
    Фото:Bild
    Сутички в Хемніці

    До цього керівник контррозвідки ФРН поставив під сумнів необхідність розслідування

    Міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зіхофер заявив, що німецька влада і надалі буде розслідувати події в Хемніці, які відбулися після нанесення ножових ударів німцеві мігрантами.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Зіхофер не лише чітко підтвердив намір і далі проводити оцінку протестів в саксонському місті, але і необхідність спецслужбам відчувати політичну підтримку для ефективної роботи.

    До цього керівник контррозвідки ФРН Ганс-Георг Маасен заявляв, що відео із заворушень в Хемніці могло бути дезінформацією.

    Маасен очолює Федеральну службу захисту Конституції (BfV), яка підпорядковується міністерству внутрішніх справ. Керівник контррозвідки в п’ятницю відкрито поставив під сумнів, що в рамках протестів праворадикалів після нападу на німця учасники переслідували мігрантів.

    Тим самим Ганс-Георг Маасен виступив із прямо протилежною позицією ніж, та яку раніше озвучила Анґела Меркель. За її словами, фото- і відеоматеріали із протестів в Хемніці чітко показують приклади ксенофобії в ставленні до мігрантів.

    Нагадаємо, 27 серпня у східнонімецькому місті Хемніц відбулися зіткнення ультраправих демонстрантів з протестувальниками лівих сил після того, як громадянин Сирії та громадянин Іраку були заарештовані за нанесення смертельних ножових поранень 35-річному німцеві, що спровокувало демонстрації, в ході яких мігранти зазнавали переслідувань та нападів.

    Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала «жахливим інцидентом» загибель чоловіка у місті Хемніц, але заявила, що жорсткі протести є неприйнятними.

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