В ФРН далі розслідуватимуть події в Хемніці



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Фото:Bild Сутички в Хемніці

До цього керівник контррозвідки ФРН поставив під сумнів необхідність розслідування

Міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зіхофер заявив, що німецька влада і надалі буде розслідувати події в Хемніці, які відбулися після нанесення ножових ударів німцеві мігрантами.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Зіхофер не лише чітко підтвердив намір і далі проводити оцінку протестів в саксонському місті, але і необхідність спецслужбам відчувати політичну підтримку для ефективної роботи.

До цього керівник контррозвідки ФРН Ганс-Георг Маасен заявляв, що відео із заворушень в Хемніці могло бути дезінформацією.

Маасен очолює Федеральну службу захисту Конституції (BfV), яка підпорядковується міністерству внутрішніх справ. Керівник контррозвідки в п’ятницю відкрито поставив під сумнів, що в рамках протестів праворадикалів після нападу на німця учасники переслідували мігрантів.

Тим самим Ганс-Георг Маасен виступив із прямо протилежною позицією ніж, та яку раніше озвучила Анґела Меркель. За її словами, фото- і відеоматеріали із протестів в Хемніці чітко показують приклади ксенофобії в ставленні до мігрантів.

Нагадаємо, 27 серпня у східнонімецькому місті Хемніц відбулися зіткнення ультраправих демонстрантів з протестувальниками лівих сил після того, як громадянин Сирії та громадянин Іраку були заарештовані за нанесення смертельних ножових поранень 35-річному німцеві, що спровокувало демонстрації, в ході яких мігранти зазнавали переслідувань та нападів.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель назвала «жахливим інцидентом» загибель чоловіка у місті Хемніц, але заявила, що жорсткі протести є неприйнятними.