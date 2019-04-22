В ФРН розглянуть фінальні заявки на проект багатоцільових кораблів MKS 180



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багатоцільовий корабель MKS 180

Нові кораблі будуть створюватися по модульному принципу і будуть поліфункціональні

Міністерство оборони ФРН звернулося до компаній GNYK та Damen із проханням надати фінальні заявки на створення багатоцільових кораблів MKS 180. Про це пише видання Naval Today.

Компанії мають три місяці, щоб представити кінцеві пропозиції. Проект по створенню нових багатоцільових кораблів для флоту ФРН був початий іще в 2015 році. Проте закладка кораблів може відбутися не раніше 2020 року.

Кораблі проекту MKS 180 будуть створюватися по модульному принципу, що дозволить їм виконувати завдання боротьби із підводними і надводними кораблями, а також авіацією противника. Кораблі матимуть водозміщення до 9 тисяч тонн при довжині в 155 метрів.

Команда кораблів проекту MKS 180 нараховуватиме 110 офіцерів і матросів.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині готуються до закладки другої черги корветів К130.

Перший новий корвет другої серії отримає назву FGS Koln. Цей корабель в 2022 році має почати етап випробувань на морі. Всі п’ять корветів мають бути передані флоту ФРН до 2025 року.

Вартість проекту, який стартував в 2017 році, складає 2,4 млрд євро